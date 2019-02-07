Волгоградцы отсудили 3,5 млн рублей за сгоревшую микроволновку

Волгоградский областной суд взыскал с компании по продаже бытовой техники свыше 3,5 миллионов рублей за неисправную микроволновку, которая спровоцировала пожар в квартире. Деньги получит семья жителей из города Волжский.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе судебного ведомства, пострадавшим потребовалось около двух лет, чтобы доказать вину фирмы в суде. Пожар в их трехкомнатной квартире произошел в июле 2017 года.

- В ходе проведенной инспекторами МЧС проверки установлено, что причиной пожара стала неисправность в работе микроволновой печи. Однако представители торговой компании и сервисного центра заявили, что возгорание произошло из-за утечки природного газа, - уточнили в пресс-службе.

Однако дополнительные и независимые экспертизы подтвердили, что причиной ЧП стала неисправность электроприбора. Решением Волжского городского суда в пользу истцов была взысканы стоимость восстановления квартиры, испорченной мебели и другого имущества - 2 130 820 рублей. Отдельно "набежали" неустойка, ремонт соседних квартир, оплата экспертиз и компенсация за моральный вред. Всего более 710 тысяч рублей. В дополнение ко всему с фирмы взыскали штраф - один миллион рублей - за несоблюдение в добровольном порядке требований пострадавших потребителей.

Представители ответчика обратились с жалобой в Волгоградский областной суд. Туда же подали апелляцию пострадавшие, которые увеличили свои претензии почти до 10 миллионов рублей. Однако суд высшей инстанции оставил решение Волжского суда без изменений, и отказал всем заявителям.