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07.02.2019 11:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Югре задержали организатора ячейки "Свидетелей Иеговы"

Текст: Татьяна Воробьева

В Югре полицейские вместе с представителями тюменского управления ФСБ и Следственного комитета задержали организатора запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы".

По данным силовиков, местная ячейка организации действовала в городе Урае Ханты-Мансийского автономного округа с июля 2017 по июль 2018 года.

Фото: из архива ЦСН ФСБ РФ
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"Члены общины пропагандировали свое превосходство над теми, кто не является последователями "Свидетелей Иеговы". Они проводили тайные сборы для изучения экстремистской идеологии, вербовали жителей Югры, побуждали их прекратить отношения с близким", - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В Урае прошли обыски по месту жительства и работы участников секты, изъята экстремистская литература, компьютеры, мобильники и прочие вещдоки.

Возбуждено уголовное дело по факту организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ).

"Один из организаторов местной религиозной общины задержан. Ему предъявлено обвинение. Решается вопрос о заключении его под стражу", - сообщили в СК Югры.

Напомним, согласно решению от 20 апреля 2017 года религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и входящие в ее структуру местные организации должны быть ликвидированы (их деятельность на территории страны запрещена).

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