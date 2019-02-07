В Югре задержали организатора ячейки "Свидетелей Иеговы"

В Югре полицейские вместе с представителями тюменского управления ФСБ и Следственного комитета задержали организатора запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы".

По данным силовиков, местная ячейка организации действовала в городе Урае Ханты-Мансийского автономного округа с июля 2017 по июль 2018 года.

"Члены общины пропагандировали свое превосходство над теми, кто не является последователями "Свидетелей Иеговы". Они проводили тайные сборы для изучения экстремистской идеологии, вербовали жителей Югры, побуждали их прекратить отношения с близким", - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В Урае прошли обыски по месту жительства и работы участников секты, изъята экстремистская литература, компьютеры, мобильники и прочие вещдоки.

Возбуждено уголовное дело по факту организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ).

"Один из организаторов местной религиозной общины задержан. Ему предъявлено обвинение. Решается вопрос о заключении его под стражу", - сообщили в СК Югры.

Напомним, согласно решению от 20 апреля 2017 года религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и входящие в ее структуру местные организации должны быть ликвидированы (их деятельность на территории страны запрещена).