В Сургуте загорелся крупный торговый центр

В Сургуте тушат пожар на территории торгового дома "Фараон" на Нижневартовском шоссе.

Сообщение о возгорании производственно-складских помещений поступило в 13.41. По информации на 15.06 огонь локализован на площади 300 квадратных метров.

Так как была опасность, что огонь перекинется на торговый центр, из здания эвакуировали 18 человек.

"Пожару присвоен третий номер сложности. Сейчас на месте работают более 50 спасателей", - передает пресс-служба МЧС ХМАО-Югры.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

"Причиной пожара могут быть нарушения правил безопасности при проведении работ с огнем", - отметили в МЧС.