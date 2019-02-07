Наша страна по итогам 2017 года заняла второе место в мировом рейтинге экспортеров вооружений. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2017 году совокупный объем продаж оружия только десяти российских компаний, входящих в сотню ведущих мировых производителей вооружения и военной техники, составил 37,7 млрд долларов. В расчет брался не только экспорт, но и поставки вооружений своей армии. По мнению замдиректора ведущего российского аналитического Центра АСТ Константина Макиенко, такие показатели - результат успешного выполнения госпрограммы вооружений, реализуемой до 2020 года. То есть наша оборонка работает вполне динамично. При этом собственно экспорт вооружений и военной техники уже несколько лет находится в районе 15 млрд долларов. А портфель заказов "Рособоронэкспорта" - 55 млрд долларов.
Так что вряд ли Франция с только прогнозируемой на 2019 год экспортной выручкой в $6,96 млрд обгонит нашу страну. И здесь уже возникает вопрос в компетентности аналитиков британского издания.
Как сказал "РГ" Константин Макиенко, цифры, которые приводит Jane s, вызывают, мягко говоря, недоумение. Очень похоже на фейк. Все цифры взяты буквально с потолка.
Только что в СМИ опубликовано интервью с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрием Шугаевым. Лучше него никто положения в экспорте нашего оружия не знает и реальными показателями не владеет. Так вот, Шугаев сказал, что окончательные цифры за минувший год еще не подведены. Но в любом случае они не будут меньше 15 млрд долларов. А британцы утверждают, что экспортные показатели России за 2018 год уже известны и равны 8,47 млрд долларов.
Почему затянулись подсчеты? Потому что из-за санкций осложнились взаиморасчеты. Тем не менее все контракты выполнены и заявленные денежные средства нам перечислены или еще перечисляются, компетентно заявил корреспонденту "РГ" Константин Макиенко. По его словам, предположения Jane s о том, кто займет второе место среди мировых экспортеров вооружений, можно смело игнорировать как абсолютно недостоверную информацию.
С другой стороны, ситуация на специфическом рынке оружия осложняется, поэтому нашим спецэкспортерам расслабляться нельзя. Франция смогла с огромным трудом продавить на рынок свой истребитель Rafale. Эти самолеты будут поставляться в Индию и Катар. Резко возросла активность на рынке вооружений не только Китая, но и Турции, а также Южной Кореи.
В качестве нового сегмента обозначился экспорт-импорт роботизированной техники, беспилотных летательных аппаратов, систем безопасности и средств борьбы с терроризмом. По мнению наших экспертов, рынок систем безопасности и борьбы с терроризмом может стать совершенно новым рынком, отдельным от рынка вооружений, военной и специальной техники.
Если говорить о нашей стране, то, по словам Дмитрия Шугаева, в числе самых востребованных российских образцов вооружения - различные зенитно-ракетные комплексы, бронетанковая техника и одновременно противотанковые ракетные комплексы, вертолеты, растет интерес к учебно-боевому самолету Як-130, к различным надводным кораблям и подводным лодкам.
Еще одно направление - организация лицензионного производства. Например, Индия успешно осваивает выпуск на своих предприятиях и самолетов, и танков, и боеприпасов, разработанных российскими специалистами. Сейчас в этой стране идет подготовка к выпуску вертолетов Ка-226 и даже фрегатов проекта 11356. Россия выиграла тендер на поставку Индии переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С". Стоимость контракта, по мнению экспертов, превысит миллиард долларов.
В феврале открывается крупнейший военно-технический салон IDEX-2019 в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Производители российского оружия будут там представлены тшироко. Будут показаны новинки, в том числе совместные проекты, которые находятся в стадии реализации. В них участвуют наши разработчики и оборонная промышленность ряда арабских стран.
Так что какие бы провалы на мировом рынке вооружений нам ни предрекали, наше оружие остается в цене.