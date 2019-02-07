Британский военно-политический ресурс Jane s by IHS Markit опубликовал доклад о глобальной торговле оружием. Из него следует, что Франция резко увеличит экспорт оборонной продукции, отодвинув Россию на третье место. Первое место традиционно занимают США. Но стоит ли верить британским аналитикам?

Российский истребитель Су-27 спокойно и уверенно отогнал американский истребитель F-15 от российского гражданского самолета. Также уверенно мы сохраним и свои позиции на мировом рынке вооружений. Фото: instagram.com / fighter_bomber

Наша страна по итогам 2017 года заняла второе место в мировом рейтинге экспортеров вооружений. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2017 году совокупный объем продаж оружия только десяти российских компаний, входящих в сотню ведущих мировых производителей вооружения и военной техники, составил 37,7 млрд долларов. В расчет брался не только экспорт, но и поставки вооружений своей армии. По мнению замдиректора ведущего российского аналитического Центра АСТ Константина Макиенко, такие показатели - результат успешного выполнения госпрограммы вооружений, реализуемой до 2020 года. То есть наша оборонка работает вполне динамично. При этом собственно экспорт вооружений и военной техники уже несколько лет находится в районе 15 млрд долларов. А портфель заказов "Рособоронэкспорта" - 55 млрд долларов.

Наш экспорт вооружений равен 15 млрд долларов, а Франция лишь планирует достичь суммы в 6,96 млрд долларов в наступающем году

Так что вряд ли Франция с только прогнозируемой на 2019 год экспортной выручкой в $6,96 млрд обгонит нашу страну. И здесь уже возникает вопрос в компетентности аналитиков британского издания.

Как сказал "РГ" Константин Макиенко, цифры, которые приводит Jane s, вызывают, мягко говоря, недоумение. Очень похоже на фейк. Все цифры взяты буквально с потолка.

Только что в СМИ опубликовано интервью с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрием Шугаевым. Лучше него никто положения в экспорте нашего оружия не знает и реальными показателями не владеет. Так вот, Шугаев сказал, что окончательные цифры за минувший год еще не подведены. Но в любом случае они не будут меньше 15 млрд долларов. А британцы утверждают, что экспортные показатели России за 2018 год уже известны и равны 8,47 млрд долларов.

Фото: Инфографика "РГ"/Михаил Шипов/Антон Переплетчиков/Сергей Птичкин

Почему затянулись подсчеты? Потому что из-за санкций осложнились взаиморасчеты. Тем не менее все контракты выполнены и заявленные денежные средства нам перечислены или еще перечисляются, компетентно заявил корреспонденту "РГ" Константин Макиенко. По его словам, предположения Jane s о том, кто займет второе место среди мировых экспортеров вооружений, можно смело игнорировать как абсолютно недостоверную информацию.

С другой стороны, ситуация на специфическом рынке оружия осложняется, поэтому нашим спецэкспортерам расслабляться нельзя. Франция смогла с огромным трудом продавить на рынок свой истребитель Rafale. Эти самолеты будут поставляться в Индию и Катар. Резко возросла активность на рынке вооружений не только Китая, но и Турции, а также Южной Кореи.

В качестве нового сегмента обозначился экспорт-импорт роботизированной техники, беспилотных летательных аппаратов, систем безопасности и средств борьбы с терроризмом. По мнению наших экспертов, рынок систем безопасности и борьбы с терроризмом может стать совершенно новым рынком, отдельным от рынка вооружений, военной и специальной техники.

Если говорить о нашей стране, то, по словам Дмитрия Шугаева, в числе самых востребованных российских образцов вооружения - различные зенитно-ракетные комплексы, бронетанковая техника и одновременно противотанковые ракетные комплексы, вертолеты, растет интерес к учебно-боевому самолету Як-130, к различным надводным кораблям и подводным лодкам.

Еще одно направление - организация лицензионного производства. Например, Индия успешно осваивает выпуск на своих предприятиях и самолетов, и танков, и боеприпасов, разработанных российскими специалистами. Сейчас в этой стране идет подготовка к выпуску вертолетов Ка-226 и даже фрегатов проекта 11356. Россия выиграла тендер на поставку Индии переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С". Стоимость контракта, по мнению экспертов, превысит миллиард долларов.

В феврале открывается крупнейший военно-технический салон IDEX-2019 в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Производители российского оружия будут там представлены тшироко. Будут показаны новинки, в том числе совместные проекты, которые находятся в стадии реализации. В них участвуют наши разработчики и оборонная промышленность ряда арабских стран.

Так что какие бы провалы на мировом рынке вооружений нам ни предрекали, наше оружие остается в цене.