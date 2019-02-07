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СМИ сообщили о госпитализации актрисы Александры Яковлевой

Наше кино
    07.02.2019, 21:45
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советская, российская актриса, режиссер и общественно-политический деятель Александра Яковлева якобы была экстренно госпитализирована в Санкт-Петербурге.

По информации, обнародованной РЕН ТВ, "медики спасли бывшую жену журналиста Александра Невзорова, у которой случился судорожный припадок, когда она отдыхала в своей квартире". Далее уточнялось, что актриса "была доставлена в одну из больниц Северной столицы".

Через некоторое время Яковлева, известная по фильмам "Чародеи", "Экипаж" и "Человек с бульвара Капуцинов", опровергла прозвучавшее. "Это ложная информация, никакой скорой. Мы на репетиции", - сообщила женщина в беседе с "Пятым каналом".

Александра Евгеньевна Яковлева (Иванес) родилась в 1957 году в Калининграде. На экранах - с конца семидесятых. После завершения кинокарьеры занимала должность заместителя генерального директора Дирекции скоростного сообщения ОАО "Российские железные дороги".

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