Спасатели извлекли тело из обломков самолета футболиста Салы

Спасателям удалось извлечь тело из обломков легкомоторного самолета, на котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала. Личность погибшего пока не установлена.

Об этом в четверг сообщило агентство Press Association, ссылаясь на заявление Комиссии по расследованию авиационных происшествий.

Напомним, самолет PA 46 Malibu, на борту которого находились футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон, потерпел крушение 22 января, когда Сала возвращался из Нанта в Кардифф. Приблизительно за час до приземления воздушное судно пропало с радаров. Обломки крылатой машины были обнаружены на дне Ла-Манша.