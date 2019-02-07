Постановление правительства Свердловской области от 5 февраля 2019 года № 70-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума за IV квартал 2018 года"

В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года № 15-ОЗ "О прожиточном минимуме в Свердловской области", Законом Свердловской области от 24 мая 2013 года № 247-ОЗ "О потребительской корзине в Свердловской области на 2013-2020 годы" Правительство Свердловской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума за IV квартал 2018 года, рассчитанную на основе потребительской корзины в Свердловской области и данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области об уровне потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области - 10 217 рублей в месяц;

для трудоспособного населения - 10 933 рубля в месяц;

для пенсионеров - 8 477 рублей в месяц;

для детей - 10 450 рублей в месяц.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Губернатора Свердловской области А.В.Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев

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