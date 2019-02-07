Ученые: Подверженные насилию дети не воспринимают чувства окружающих

Ученые Института мозга бразильского штата Рио-Гранде-ду-Сул нашли отклонения в развитии детей, которые на регулярной основе подвергаются насилию или живут в преступных районах. В исследовании принимали участие 70 бразильских школьников в возрасте от 10 до 12 лет из неблагополучных районов столицы штата - Порту-Алегри.

Согласно опубликованному в научном журнале Developmental Science исследованию, в правом полушарии мозга имеются области, которые задействуются, чтобы расшифровать чувства партнера по общению, когда люди смотрят друг другу в глаза. Эти области срабатывают автоматически. Однако, чем больше дети подвержены насилию, тем меньше срабатывают эти области.

В процессе исследования школьника показывали лица людей, выражающих различные эмоции. Испытуемые из неблагополучных районов в 60 процентах случаев неправильно расшифровывали изображенные на фото эмоции. У них чаще задействовалось миндалевидное тело, также известное как "центр страха", а также выявлено большое количество кортизола. Такие дети часто находятся в стрессовом состоянии, что пагубно сказывается на работе мозга. Когда стресс достигает максимума, мозг перестает нагреваться и отключает некоторые области, которые как раз и отвечают за распознавание эмоций.

Все это крайне негативно влияет на способности детей к обучению. Такие дети вынуждены много энергии тратить на учебу. Ведь если ему нужно заботиться о собственном выживании, избегать перестрелок или искать место, чтобы спрятаться, на учебу остается недостаточно умственных сил.

В результате анализа полученных данных исследователи пришли к выводу о необходимости создания в школах системы психологической помощи таким детям.