В Японии неизвестный пытался силой прорваться на территорию минобороны

В Японии неизвестный попытался прорваться на территорию министерства обороны. Инцидент произошел в токийском районе Итигая около 9.40 по местному времени, передает издание Mainichi Shimbun.

Злоумышленник напал на военнослужащего у входа в комплекс оборонного ведомства и хотел отобрать у него оружие. Мужчина был схвачен. Как отмечают журналисты, винтовка находящегося на посту была не заряжена, поэтому преступник даже при желании не смог бы устроить перестрелку.

В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.