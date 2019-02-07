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Рубрика: В мире

В Испании задержали вежливого грабителя банков

Текст: Юрий Когалов

Испанская полиция задержала грабителя, извинявшегося перед своими жертвами во время налетов. Как пишет El Mundo, им оказался беглый заключенный.

Фото: depositphotos.com
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Во время ограблений мужчина просил прощения у всех присутствовавших при этом, отмечая, что делает это только по необходимости, из-за финансовых проблем. В декабре он совершил налет на ювелирный магазин в местечке Парла (под Мадридом), а в январе - на два банка в Гриньоне и Уманесе. В результате его добычей стали 3500 евро наличными и большое количество драгоценностей и часов.

Сначала правоохранительные органы вели два отдельных расследования, пока не поняли, что преступления совершил один и тот же человек. В итоге полиции удалось установить его местонахождение и задержать.

В мире Европа Испания
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