В Испании задержали вежливого грабителя банков

Испанская полиция задержала грабителя, извинявшегося перед своими жертвами во время налетов. Как пишет El Mundo, им оказался беглый заключенный.

Во время ограблений мужчина просил прощения у всех присутствовавших при этом, отмечая, что делает это только по необходимости, из-за финансовых проблем. В декабре он совершил налет на ювелирный магазин в местечке Парла (под Мадридом), а в январе - на два банка в Гриньоне и Уманесе. В результате его добычей стали 3500 евро наличными и большое количество драгоценностей и часов.

Сначала правоохранительные органы вели два отдельных расследования, пока не поняли, что преступления совершил один и тот же человек. В итоге полиции удалось установить его местонахождение и задержать.