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07.02.2019 / 12:02
Коллекция
В новом цвете: Moschino перевыпустил кроссовки Teddy shoes
Teddy shoes, весна-лето 2019. Фото: Moschino
Teddy shoes, весна-лето 2019. Фото: Moschino

Разработанная Джереми Скоттом для Moschino модель кроссовок Teddy Shoes с игриво улыбающимся медведем на подошве так хорошо зарекомендовала себя среди любителей бренда и городской спортивной обуви в целом, что в этом сезоне ее решили выпустить в новых цветах - красном, розовом, синем, белом и черном.
Что касается фундамента - самой подошвы с трехмерным изображением плюшевого медведя, она останется прежней, сохраняя за собой все те же функции: визуальное увеличение моделей и, заодно, их придание им ироничного характера и индивидуальности, которая ничуть не теряется даже по мере износа подошвы - в точности так, как не становятся менее привлекательными любимые игрушки из далекого детства.

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