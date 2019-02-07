В новом цвете: Moschino перевыпустил кроссовки Teddy shoes

Разработанная Джереми Скоттом для Moschino модель кроссовок Teddy Shoes с игриво улыбающимся медведем на подошве так хорошо зарекомендовала себя среди любителей бренда и городской спортивной обуви в целом, что в этом сезоне ее решили выпустить в новых цветах - красном, розовом, синем, белом и черном.

Что касается фундамента - самой подошвы с трехмерным изображением плюшевого медведя, она останется прежней, сохраняя за собой все те же функции: визуальное увеличение моделей и, заодно, их придание им ироничного характера и индивидуальности, которая ничуть не теряется даже по мере износа подошвы - в точности так, как не становятся менее привлекательными любимые игрушки из далекого детства.