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07.02.2019 12:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге за гибель студента от падения льда задержан проректор вуза

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге задержан проректор Петербургского государственного химико-фармацевтического университета. Его подозревают в халатности, а также получении взятки, сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу.

Напомним, 5 февраля, в Петербурге погиб студент химико-фармацевтического университета. На Аптекарском переулке с одного из вузовских зданий на него упала наледь. Еще один студент госпитализирован. Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил по факту случившегося уголовное дело.

Фото: Наталья Онищенко
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В ходе расследования выяснялось, какая структура занималась очисткой кровель по Аптекарскому переулку. Оказалось, что вуз заключил договор на обслуживание кровель с местной компанией. Но как полагают в региональном СК, фирма не исполняла договор надлежащим образом.

Также в региональном СК установили, что проректор по административно-хозяйственной части вуза не проконтролировал работу компании по очистке снега. Более того, по версии следствия, проректор получил взятку в размере 50 тысяч рублей от представителей компании за содействие в подписании договора с вузом на обслуживание домов. Конкурса при этом не проводилось.

Сейчас проректор задержан, в ближайшее время ему планируют избрать меру пресечения.

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