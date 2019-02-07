В Петербурге за гибель студента от падения льда задержан проректор вуза

В Петербурге задержан проректор Петербургского государственного химико-фармацевтического университета. Его подозревают в халатности, а также получении взятки, сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу.

Напомним, 5 февраля, в Петербурге погиб студент химико-фармацевтического университета. На Аптекарском переулке с одного из вузовских зданий на него упала наледь. Еще один студент госпитализирован. Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил по факту случившегося уголовное дело.

В ходе расследования выяснялось, какая структура занималась очисткой кровель по Аптекарскому переулку. Оказалось, что вуз заключил договор на обслуживание кровель с местной компанией. Но как полагают в региональном СК, фирма не исполняла договор надлежащим образом.

Также в региональном СК установили, что проректор по административно-хозяйственной части вуза не проконтролировал работу компании по очистке снега. Более того, по версии следствия, проректор получил взятку в размере 50 тысяч рублей от представителей компании за содействие в подписании договора с вузом на обслуживание домов. Конкурса при этом не проводилось.

Сейчас проректор задержан, в ближайшее время ему планируют избрать меру пресечения.