В США мужчина смог отбиться от горного льва

В США горный лев напал на мужчину, вышедшего на пробежку в парк недалеко от города Форт-Коллинс. Об этом сообщает "Газета.ru".

Мужчина услышал позади себя шум, который издавала 36-килограммовая пума. Хищник вцепился в бегуна, но тот смог вырваться и задушить животное.

Вскрытие подтвердило, что пума задохнулась. Мужчина получил рваные раны лица, рук, ног и спины.

По мнению сотрудника Colorado Parks Марка Лесли, в случае нападения нужно сделать все, чтобы отбиться от животного и сохранить себе жизнь.