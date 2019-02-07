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07.02.2019 05:51

Вертолеты Ка-62 будут оснащены новейшими комплексами связи

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Серийные многоцелевые вертолеты Ка-62 будут оснащены новейшими бортовыми комплексами связи С-404. Оборудование в составе вертолета сейчас проходит предварительные летные испытания.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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Сертификацию Ка-62 планируется завершить в конце 2019 года. Поставки С-404 для оснащения вертолетов начнутся с 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех).

Бортовой комплекс связи нового поколения С-404 обеспечивает непрерывную связь пилотов с пунктами управления на земле и постоянный прием сигналов на аварийной частоте. Комплекс способен самостоятельно контролировать свою работу и адаптироваться под особенности принимаемого сигнала. Все это практически исключает возможность потери связи с землей.

Компании Госкорпорации Ростех
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