Вертолеты Ка-62 будут оснащены новейшими комплексами связи

Серийные многоцелевые вертолеты Ка-62 будут оснащены новейшими бортовыми комплексами связи С-404. Оборудование в составе вертолета сейчас проходит предварительные летные испытания.

Сертификацию Ка-62 планируется завершить в конце 2019 года. Поставки С-404 для оснащения вертолетов начнутся с 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех).

Бортовой комплекс связи нового поколения С-404 обеспечивает непрерывную связь пилотов с пунктами управления на земле и постоянный прием сигналов на аварийной частоте. Комплекс способен самостоятельно контролировать свою работу и адаптироваться под особенности принимаемого сигнала. Все это практически исключает возможность потери связи с землей.