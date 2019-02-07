Выставка "Неотчуждаемое" откроется на Российском инвестиционном форуме

Автор картины: Роман Горшенин

14 февраля в Сочи на площадке Лаборатории социальных инвестиций будет представлен уникальный арт-проект - выставка картин художников с особенностями развития "Неотчуждаемое". Выставку откроет зампред правительства Татьяна Голикова.

"Мы хотим, чтобы выставка стала первым в России культурным событием, которое привлечет внимание широкой аудитории в первую очередь к художественной ценности искусства людей с особенностями развития, а не только благотворительным мероприятием с социальным фокусом. Выставка позволит открыть новые имена талантливых художников, чьи ментальные особенности являются в нашем случае не медицинским диагнозом, а обстоятельством, определяющим уникальность их творчества", - отметил советник президента Антон Кобяков.

Ключевые задачи выставки - открыть имена талантливых художников, привлечь внимание широкой аудитории, власти и бизнеса к вопросам социальной инклюзии, обеспечив посредством культуры социальные и профессиональные лифты для людей с нарушениями развития.

Выставка станет одним из ключевых мероприятий Лаборатории социальных инвестиций в поддержку инклюзивной повестки. Проект организован социальной платформой Фонда Росконгресс совместно с творческим объединением "Рассвет" при поддержке Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.