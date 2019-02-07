Взрыв прогремел в одном из зданий в Сан-Франциско

Мощный взрыв прогремел в одном из зданий в центре Сан-Франциско. Полиция решила эвакуировать людей из домов, расположенных рядом с местом ЧП.
О громком хлопке очевидцы сообщили в 13:10 по местному времени. По предварительным данным, взрыв бытового газа произошел в строящемся трехэтажном здании на пересечении бульвара Гири и улицы Паркер.
"Специалисты, прокладывающие оптоволоконные линии, случайно задели трубу", - рассказал начальник пожарной охраны города Джоан Хейс-Уайт. По его словам, пострадавших нет. Пропавшие строители (пять человек) обнаружены живыми и здоровыми.
В Twitter опубликованы фотографии и видео с места происшествия. На кадрах - охваченное огнем здание.
#UPDATE: Crews continue to battle fire burning in the area of Geary Boulevard and Parker Avenue and San Francisco. No injuries have been reported.— NBC Bay Area (@nbcbayarea) 6 февраля 2019 г.
Continuing coverage of #SFGasExplosion: https://t.co/Kt9WYkpayD pic.twitter.com/UWBXLpjvsu
Video of gas line explosion in SF before fire crews arrive. @nbcbayarea pic.twitter.com/7lRxemGU85— Jean Elle (@nbcjeanelle) 6 февраля 2019 г.