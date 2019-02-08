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8 февраля 2019 г.

Постановление правительства Архангельской области от 6 февраля 2019 года № 38-пп "Об утверждении величины прожиточного минимума в Архангельской области в IV квартале 2018 года"

Дата подписания 6 февраля 2019 г.
Опубликован 8 февраля 2019 г.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и статьей 4 областного закона от 19 сентября 2001 года № 64-8-ОЗ "О прожиточном минимуме в Архангельской области" Правительство Архангельской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую величину прожиточного минимума в Архангельской области в IV квартале 2018 года согласно приложению.

2. Применять величину прожиточного минимума, утвержденную настоящим постановлением, с 1 января 2019 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Архангельской области - председатель Правительства Архангельской области А.В.Алсуфьев

 

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Приложение к постановлению
(pdf, PDF, 86 Кб)