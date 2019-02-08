Бренд Prada представил игривую коллекцию ко Дню всех Влюбленных

Специально ко Дню всех влюбленных бренд Prada скооперировался с американской художницей Джейми Ли Рирдин. Целью коллаборации стала линия женских и мужских аксессуаров. То, что она будет носить игривый характер, было понятно с самого начала: непринужденный стиль и богатая фантазия - отличительные черты творчества художницы.

Результатом сотрудничества стали разных конфигураций сумки, визитницы, брелоки, шелковые шарфы и другие аксессуары, украшенные неоновыми сердцами, китами, тюбиками с помадой и придуманными Джейми Ли Рирдин анимационными персонажами: девушками в расшитыми бусинами ободках Prada и молодыми людьми в голубых водолазках и красных рубашках. В конце концов, когда дарить легкомысленно-романтичные подарки известного модного бренда, как не в День святого Валентина? Все предметы линии уже доступны в бутиках Prada.