Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил ученых страны с Днем российской науки, отметив, что она сильна своими традициями.

Глава правительства выразил благодарность людям, связавшим свою жизнь с исследовательской деятельностью, имеющей огромное значение, как для России, так и для всего мира, поскольку научная мысль двигает все человечество вперед.

"Российская наука сильна своими традициями. Преемственность научных школ - одно из ключевых условий для того, чтобы совершить рывок в будущее, войти в топ-5 ведущих экономик мира", - подчеркнул премьер в поздравительной телеграмме.

На реализацию этих целей направлен национальный проект "Наука". Правительство, заверил Медведев, намерено продолжать поддержку отечественных ученых.