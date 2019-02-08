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08.02.2019 11:33
Рубрика: Власть

Дмитрий Медведев поздравил ученых страны с Днем российской науки

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил ученых страны с Днем российской науки, отметив, что она сильна своими традициями.
Фото: Фоторепродукция Сергея Михеева
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Глава правительства выразил благодарность людям, связавшим свою жизнь с исследовательской деятельностью, имеющей огромное значение, как для России, так и для всего мира, поскольку научная мысль двигает все человечество вперед.

"Российская наука сильна своими традициями. Преемственность научных школ - одно из ключевых условий для того, чтобы совершить рывок в будущее, войти в топ-5 ведущих экономик мира", - подчеркнул премьер в поздравительной телеграмме.

На реализацию этих целей направлен национальный проект "Наука". Правительство, заверил Медведев, намерено продолжать поддержку отечественных ученых.

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