Хозяин пришел: В США оценили возвращение МиГ-31 в Арктику

ВКС России возобновили патрулирование Арктики от материковой Сибири до Северного полюса. Две эскадрильи дальних перехватчиков МиГ-31 Северного и Тихоокеанского флотов дежурят в своих зонах ответственности. По мнению Militarywatchmagazine, этот самолет идеально подходит для контроля за обширными безлюдными пространствами.

Возобновление патрулирования происходит в период растущей конкуренции за Арктику. Западный блок тратит значительные средства в укрепление своего военного присутствия в регионе, где Россия обосновалось уже давно и прочно, пишет издание. МиГ-31 Foxhound (лисья гончая) изначально разрабатывался для охраны северных рубежей страны, куда из-за полюса могли прилететь не только боеголовки баллистических ракет, но и самолеты-шпионы.

Огромная дальность полета перехватчика, его мощные датчики, способность автоматически обмениваться данными с самолетом дальнего радиолокационного наблюдения А-50, мощное и дальнобойное оружие сделали перехватчик идеальным вариантом для патрулирования арктической зоны. Бортовой радар видит цели на расстоянии 400 километров и может на той же дистанции сбивать их ракетами Р-37. При необходимости Foxhound способен подниматься в стратосферу, где летают самолеты-разведчики U-2 и стратегические бомбардировщики B-52. Для сравнения - американский F-35 не может забираться выше 16 километров.

Вместе с основой фронтовой авиации, тяжелым истребителем Су-27, перехватчик МиГ-31 постоянно модернизируется. Устаревший за 40 лет бортовой компьютер "Аргон-К" заменен на современный "Багет", увеличились дальность обнаружения и количество сопровождаемых целей: самолет может одновременно следить за 24 объектами, обстреливая восемь наиболее опасных. Новая авионика позволила самолету эффективно поражать цели на воде и суше.

Российский парк перехватчиков постоянно обновляется, строевые самолеты модернизируется до новейшего стандарта МиГ-31БМ.