Постановление правительства Кировской области от 6 февраля 2019 года № 42-П "Об установлении размеров денежной компенсации и единовременного денежного пособия на 2019 год"

В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 16.05.2006 № 59/88 "Об обеспечении одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, - выпускников организаций Кировской области, осуществляющих образовательную деятельность" Правительство Кировской области постановляет:

1. Установить на 2019 год:

1.1. Размер денежной компенсации взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, - выпускникам организаций Кировской области, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшимся за счет средств областного бюджета (за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета), в сумме 40281 рубль на одного обучающегося.

1.2. Размер единовременного денежного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, - выпускникам организаций Кировской области, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшимся за счет средств областного бюджета (за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета), в сумме 732 рубля на одного обучающегося.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области Курдюмова Д.А.

Губернатор - Председатель Правительства Кировской области И.В. Васильев

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