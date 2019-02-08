Клон "Василька": новый автоматический миномет замечен в Иране

На масштабной оружейной выставке в Тегеране представлен автоматический миномет, очень похожий на советский 82-мм 2Б9 "Василек".

خبر دادن که بله ، خودمان #خمپاره_انداز ساختیم و به عنوان دستاورد نظامی رونمایی کرد. حالا شما دوستان زحمت بکشید و این عبارت 2B9 Vasilek را سرچ کنید!!! دیگه در روز روشن هم #دروغ می گویند. pic.twitter.com/N7r8grcf6h — Old Commando (@CommandoOld) 2 февраля 2019 г.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, данный образец выполнен в традиционном для Ирана калибре 81 мм и смонтирован на специальном станке, предназначенном для установки на различные образцы техники.

Поступившие на вооружение в начале 70-х годов "Васильки" активно применялись Советской армией в Афганистане, позже их использовали в различных конфликтах на территории бывшего СССР.

Это оружие отличает высокая скорострельность, так за одну минуту можно выпустить по противнику до 120 мин. Максимальная дальность поражения целей - более 4200 м.

Последней горячей точкой, где были замечены 2Б9, стала Сирия. Первоначально минометы-автоматы появились в отрядах незаконных вооруженных формирований. Зарубежные спонсоры закупали их в Восточной Европе и переправляли на Ближний Восток.

Осенью минувшего года "Васильки" были замечены уже на вооружении правительственных войск.

Еще одной страной, где был налажен выпуск такого оружия, стал Китай. Здесь самоходные варианты этого артиллерийского комплекса поступили на вооружение частей воздушно-десантных войск и горных моторизованных подразделений.