Коллеги о Сергее Юрском: Уходят последние великие

На 84-м году жизни скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский. Сегодня коллеги и друзья вспоминают Сергея Юрьевича.

Евгения Крюкова, Заслуженная артистка России, актриса Театра им. Моссовета:

Уходят последние великие, те, что держат небо. С Сергеем Юрьевичем мне посчастливилось работать еще студенткой, в спектакле "Фома Опискин" по Достоевскому. Он играл феноменально, от души и при этом филигранно, и всякий раз, пока шел этот долгий спектакль, мы учились у него искренности и тонкости. Каждая из его авторских постановок, в том числе и последний выпущенный им спектакль Reception, была творческой лабораторией, в них ставились эксперименты, двигающие театр вперед. И он ведь совсем не устал еще играть, у него были такие планы…

Не знаю, что еще сказать, ком к горлу подступает.

Юрий Стоянов, Народный артист РФ:

По чину ли мне комментировать потерю такого масштаба, но все ж возьму на себя смелость. Я пришел в БДТ имени Горького, когда Сергей Юрьевич там уже не работал, но притом, что актерам редко прощают уход в их бывшем коллективе, имя Юрского в театре оставалось безусловным и не подлежащим обсуждению. И он остался, на мой взгляд, петербуржцем несмотря на то, что половину творческой жизни прожил в Москве.

Редкий был человек! Редкой внутренней интеллигентности - и, конечно, внешней, и профессиональной! Это, конечно, он должен был играть интеллигента Чацкого в легендарном спектакле БДТ, и это был и Чацкий-Гамлет! А потом был интеллигент Бендер! Когда он - первым! - начал читать с эстрады Бродского, не узнать его тембры было невозможно - и это были тембры интеллигента.

Игорь Золотовицкий, Заслуженный артист РФ, ректор Школы-студии МХАТ:

Сергей Юрьевич был великий просветитель XX и XXI веков. Он до конца жизни не уставал, выходя один на один к зрителю, говорить о высших смыслах, о том, что мир бесконечен, говорить языком Пушкина, Самойлова, Бродского, Булгакова, Хармса... Мы ведь еще пацанами специально ездили в Ленинград, прорывались на его чтецкие вечера - как сейчас помню сцену дуэли Онегина и Ленского, читанную им так, словно он присутствовал там и слышал звук выстрела Онегина! Вспоминаю и творческий вечер в Доме актера, когда я имел честь разделить с ним сцену...

Я очень хотел бы, чтоб мои дети и студенты были бы похожи на Юрского. Великого актера, не боюсь произнести это слово.