Кремль своевременно сообщит о дате Послания

В Кремле пока не объявляют дату Послания президента Федеральному собранию.

"Своевременно сообщим", - сказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ была информация, что выступление может быть приурочено к годовщине воссоединения Крыма с Россией. Но Песков не подтвердил эту дату.

Сегодня же ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки, сообщил, что Послание будет оглашено в феврале.

О том, что глава государства Владимир Путин начал готовиться к Посланию, Песков рассказал на днях. Напомним, в прошлом году президент выступал 1 марта в Манеже.