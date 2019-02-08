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08.02.2019 10:14
Рубрика: Спорт

Кузнецов признан первой звездой дня в НХЛ

Текст: Данила Жиляев

Минувшей ночью действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон" на своем льду в овертайме победил "Колорадо" 4:3. В составе "столичных" забросил две шайбы и сделал результативную передачу российский нападающий Евгений Кузнецов - он был признан первой звездой дня в НХЛ.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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Во втором периоде при счете 1:1 Кузнецов вывел свою команду вперед, а ассистировал ему Александр Овечкин. В начале третьего периода счет стал 3:1 в пользу "столичных", и здесь Евгений выступил уже в качестве ассистента, когда забивал Мэтт Нисканен. После этого гости сумели отквитать две шайбы, но в овертайме автором победного гола стал все тот же Кузнецов, а Овечкин вновь отдал голевой пас.

"Кузнецов стал нашим главным козырем в последних матчах, - заявил главный тренер "Кэпс" Тодд Рирден. - Он быстр, сосредоточен, и когда он в такой форме, мы имеем колоссальное преимущество".

Впрочем, не обошелся без очередного достижения и Овечкин. Он в 13-й раз в карьере набрал за сезон 60 очков. На данный момент в его активе 37 голов и 23 передачи в 53 матчах, его общий показатель полезности составляет "+8".

"Для меня интересно играть против конкретных хоккеистов, против того же Овечкина, - рассказал защитник "Колорадо" Никита Задоров. - Это лучший игрок в истории российского хоккея. А его бросок сделал его величайшим снайпером в истории хоккея. У Уэйна Гретцки, конечно, запредельная статистика, но он все же плеймейкер. Много забивал и Бретт Халл, но самым великим снайпером, на мой взгляд, является именно Овечкин".

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