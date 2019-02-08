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08.02.2019 / 16:24
Коллекция
Levi`s переиздал коллекцию Levi’s® Engineered 1999 года
Лукбук Ömankö для Levi's. Фото: Levi's
Лукбук Ömankö для Levi's. Фото: Levi's

В 1999 году вышла джинсовая линия Levi’s® Engineered, которая практически сразу завоевала популярность по всему миру. Причиной небывалого успеха стала посадка, которую признали идеальной, "закрученный" боковой шов и передовые по тем временам "инженерные" технологии.

В этом году коллекции исполняется 20 лет, и она давно успела перейти в статус "культовой".  Отметить круглую дату компания решила ее перевыпуском и модернизацией: при создании новой версии все так же использовался инженерный расчет, помноженный на 3D технологии и дизайнерские эксперименты. Результат - модели из современного стрейч-денима, который тянется во все четыре стороны, перекрашенные в красный цвет кожаные патчи "Two Horse Pull", лого Levi’s® Engineered Jeans™ на подкладке карманов и специальные брендированные петли - чтобы джинсы можно было вешать.  

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