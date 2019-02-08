Матвиенко назвала кончину Юрского невосполнимой утратой

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Сергея Юрского. Он был замечательным человеком и прекрасным мастером своего дела, чьи работы и спустя многие годы будут близки зрителям, написала она в Telegram.

"Это тяжелая, невосполнимая утрата для российской культуры, служению которой Сергей Юрьевич посвятил свою жизнь и огромный талант", - цитирует главу Совфеда пресс-служба верхней палаты.

"Мы навсегда запомним Сергея Юрьевича как замечательного, искреннего и доброго человека, талантливого актера и режиссера, который был беззаветно предан своей профессии и своим зрителям до последнего дня", - отметила Матвиенко.

Она уверена, что работы Юрского в кино и театре даже спустя многие годы будут так же близки и дороги зрителям. "Светлая память легендарному артисту. Прошу передать мои искренние соболезнования родным и близким Сергея Юрьевича", - говорится в Telegram в адрес театра имени Моссовета, в котором служил актер.

Сергей Юрский скончался 8 февраля в Москве на 84-м году жизни после продолжительной болезни.