Названы место и дата прощания и похорон Сергея Юрского

Прощание с советским, российским актером, народным артистом России Сергеем Юрьевичем Юрским, скончавшимся сегодня в возрасте 83 лет, состоится в Театре Моссовета.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя театра.

"Конечно, прощание будет у нас в театре", - цитирует агентство своего собеседника.

Траурная церемония состоится 11 февраля.

Похоронить актера могут на Троекуровском кладбище, передает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в мэрии столицы.

По предварительной информации, Юрский умер от остановки сердца - по словам Дарьи, дочери актера, Сергей Юрьевич долго болел.

Официальная причина будет названа позднее - после получения семьей официального заключения.