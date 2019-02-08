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Названы место и дата прощания и похорон Сергея Юрского

Наше кино
    08.02.2019, 13:55
Текст:   Олег Усков

Прощание с советским, российским актером, народным артистом России Сергеем Юрьевичем Юрским, скончавшимся сегодня в возрасте 83 лет, состоится в Театре Моссовета.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя театра.

"Конечно, прощание будет у нас в театре", - цитирует агентство своего собеседника.

Фото: Дмитрий Коробейников/ РИА Новости
Что говорил Юрский о жизни и мгновениях тишины

Траурная церемония состоится 11 февраля.

Похоронить актера могут на Троекуровском кладбище, передает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в мэрии столицы.

По предварительной информации, Юрский умер от остановки сердца - по словам Дарьи, дочери актера, Сергей Юрьевич долго болел.

Официальная причина будет названа позднее - после получения семьей официального заключения.

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