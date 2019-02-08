Новый автомат Калашникова покажут в Абу-Даби

Зарубежная премьера автомата Калашникова "двухсотой серии" состоится на выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби, сообщили в компании "Рособоронэкспорт".

- На автоматы Калашникова новейшей, 200-й серии оформлены разрешительные экспортные документы. С этого момента Рособоронэкспорт может предлагать своим партнерам модификации АК200, АК203, АК204 и АК205, - рассказал генеральный директор компании Александр Михеев.

В Абу-Даби пройдут презентации нового оружия и переговоры с иностранными заказчиками. Рособоронэкспорт ожидает высокий спрос на новые АК на Ближнем Востоке и во всем мире,

Сохранив простоту и надежность классического автомата Калашникова, новое стрелковое оружие обзавелось рядом эргономических усовершенствований: удобной рукояткой, складным телескопическим прикладом, планками Пикатинни для крепления дополнительного оборудования. Крышка ствольной коробки закреплена на оси, что избавляет от необходимости выверять прицелы после каждой чистки автомата. Это стало возможным благодаря переработке узла открытого прицела: его планку укоротили и посадили на барабан с эксцентриком.