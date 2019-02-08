В этом месяце начинается официальный старт продаж коллекции Constellation Manhattan часового бренда Omega: ее презентация прошла в прошлом октябре - в год, когда компания отмечала 170-летний юбилей.

На этот раз часовой бренд представляет на выбор 101 модель женских часов диаметром 25, 28 и 29 миллиметров. Все они так или иначе цитируют дизайн серии Manhattan, увидевшей свет в 1982 году, но демонстрируют новые детали и разные варианты оформления.

Одна из таких новых деталей - более утонеченный безель с постройневшими под стать ему римскими цифрами. Изменения коснулись и характерных скобок, "визитной карточки" модели: они также стали тоньше и визуально составляют цельную конструкцию с безелем и корпусом, который на этот раз отличается полированными скошенными краями: благодаря им часы выглядят еще более изящными и элегантными.

Есть и более нюансированные изменения, едва различимые глазом: так, мастера Omega наделили заводную головку зубцами в форме полумесяца, перекликающимися с классической деталью модели - огранкой корпуса полумесяцем. По циферблату по-прежнему бегают стройные стрелки в форме скелетонизированных листьев, а прообразом для новых индексов послужили треугольные грани Башни Свободы. Задняя крышка моделей диаметром 25 и 28 мм демонстрирует знаменитый медальон с гравировкой Женевской обсерватории - эта деталь впервые появилась на часах из коллекции Constellation в 1952 году, а модели диаметром 29 мм снабжены выпуклой формы сапфировым стеклом.

Цвета циферблата варьируются от серебристого и темно-серого до оттенков шампанского, каштаново-коричневого и глубокого синего. При этом часть моделей демонстрируют циферблаты с шелковым тиснением или радиальной полировкой. Для корпуса также использовались материалы разных оттенков и ценовых категорий: нержавеющая сталь, 18-каратное желтое и розовое золото и комбинации из золота и стали. Часть моделей инкрустирована бриллиантами.

Механизмы всех часов диаметром 29 мм прошли специальную сертификацию на звание мастер-хронометра, которая является гарантом не только высочайшей точности, но и защиты от воздействия магнитного поля. Примечательно, что коллекция Constellation, впервые появившаяся в 1952 году, состояла исключительно из хронометров, и это был первый подобный прецедент в истории часового производства.

Выход коллекции сопровождает рекламная кампания, в которой приняли участие сразу четыре знаменитости: Синди Кроуфорд, присоединившаяся к Omega больше 20 лет назад - в 1995 году, Николь Кидман, бразильская модель Алессандра Амброссио и китайская актриса Лю Шиши. Посланницы бренда демонстрировали разные модели часов из Constellation Manhattan перед объективом фотографа Деймона Бейкера.