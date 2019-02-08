Почему Минск и Кишинев решили обменяться зубрами

Крупнейший представитель млекопитающих Европы, древний потомок диких быков - белорусский зубр в этом году совершит знакомство с холмистыми равнинами Молдовы. Уже достигнута договоренность об обмене двух самцов из заповедника "Пэдуря Домняскэ" на двух самок из ландшафтного заказника синеокой "Налибокский".

Бизнес-проект осуществлен по инициативе молдавской стороны во время визита в белорусскую столицу представителей Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды партнеров по СНГ. Заместитель директора агентства "Молдсилва" Николай Мунтяну на встрече со своими коллегами из Минсельхоза РБ сообщил, что еще в 2006 году зубры были завезены к ним из Польши и успешно прошли акклиматизацию. Для разведения их популяции на территории заповедника было огорожено 32 га леса. Но в настоящее время там обитают лишь семь особей зубра, и для роста их численности необходимо увеличение поголовья самок. Обмен, судя по всему, может произойти в конце текущего - начале будущего года, информирует БЕЛТА.

Следует напомнить, что в Беларуси сейчас насчитывается около 1800 особей зубра. В стране уже создано 11 микропопуляций этого вида животных, одна из которых - Налибокская. Чтобы наглядней представить размеры древнейшего травоядного, достаточно указать на его вес, который у взрослого зубра достигает одной тонны. Правда, зоологи полагают, что предки были еще крупнее, до 1200 кг. Длина дикого быка может превышать трех метров, хотя самки немного меньше размерами.

Молдавские гости рассказали, что заповедник "Пэдуря Домняскэ" был создан с целью сохранения уникальных пойменных лесов, а также редких и исчезающих видов животных и растений. Его общая площадь - 6032 га. Сегодня в нем обитают 49 видов млекопитающих, среди которых зубры, дикие кабаны, европейская косуля. Богата фауна "Пэдуря домняскэ" и пернатыми: здесь зафиксировано 159 видов птиц, из которых 107 видов постоянно гнездятся на территории парка.