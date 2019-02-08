Почему украинский "Град-коротышка" обречен на провал

На Украине показали, как ездит "Град-коротышка". В Сети появилось новое видео с модернизированной реактивной системой залпового огня БМ-21УМ "Берест", выполненной на шасси автомобиля КрАЗ-5401НЕ.

Впервые эту РСЗО продемонстрировали в октябре 2018 года на киевской выставке "Оружие и безопасность 2018". С тех пор "новинку" почти забыли, но ее создатели, видимо, решили напомнить о себе. Причем обнародованные кадры были сняты еще минувшей осенью.

Поскольку этот сюжет посвящен реактивной установке, можно было бы ожидать, что в нем будут продемонстрированы боевые возможности машины. Однако упор был сделан на ходовые качества КрАЗа. Хотя и он ничего выдающегося не показал: проехался по шоссе, потом по улице какой-то деревни, влез на не слишком крутой холм, затем прокатился по раскисшей лесной дороге. Затем в разной последовательности все прокрутили еще несколько раз.

В разные годы на Украине на базе КрАЗов предлагались различные версии РСЗО. Но из-за отсутствия финансирования такая техника практически не поступала в войска. Поэтому "Грады" на шасси вездеходов из Кременчуга можно чаще увидеть в репортажах из Африки и с Ближнего Востока. Не исключено, что и "Берест" ждет та же участь.

В России также работают над совершенствованием "Градов", но проводят модернизации более сложные, чем перестановка направляющих с одного автомобиля на другой. Установки насыщают электроникой, которая позволяет улучшить точность, сократить время развертывания и т.п. Новые реактивные снаряды имеют повышенную дальность и снаряжаются самоприцеливающимеся боевыми элементами. Все это существует не в виде опытных образцов, а поступает в армейские подразделения.

В настоящее время решается вопрос по скоростному автоматизированному заряжанию пусковых установок. В будущем это позволит сократить расчеты РСЗО до двух человек.