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08.02.2019 20:15

Посол РФ: Россия выступает за устранение нарастающих военных рисков

Текст: Александр Борисов (Сараево)

Россия настроена на всемерное углубление всего спектра двухсторонних отношений с Боснией и Герцеговиной (БиГ). При этом российским дипломатам приходится сталкиваться с трудностями, обусловленными навязываемым местным политическим элитам выбором - "либо с Западом, либо против Запада". Об этом говорится в статье посла РФ в БиГ Петра Иванцова, приуроченной ко Дню дипломатического работника.

Высокопоставленный дипломат обратил внимание на то, что Россия всегда стремится к диалогу.

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"Наша страна не навязывает своих ценностей, не читает нравоучительных нотаций, не давит и не выдавливает из суверенных государств нужные для себя политические решения, выстраивает обмен мнениями на взаимоуважительной и равноправной основе", - добавил он.

По мнению Петра Иванцова, попытки выстраивать международные отношения по принципу "кто сильнее тот и прав" носят откровенно дестабилизирующий характер.

"Особенно это касается проводившегося в течение последнего периода курса наших западных коллег на сохранение любыми средствами своего доминирования в мировых делах, на захват геополитического пространства в Европе, - говорит дипломат. - От стран СНГ и балканских государств, наших ближайших соседей, связанных с нами столетиями в экономическом, гуманитарном, историческом, культурном и даже в семейном плане, требовали сделать выбор - "либо с Западом, либо против Запада". Это логика игр с нулевым результатом, которую, вроде бы, все хотели оставить в прошлом, продолжает превалировать".

Что же касается Боснии и Герцеговины, то Россия настроена на всемерное углубление всего спектра двухсторонних отношений, как политических, так и культурных, гуманитарных и образовательных, заявил посол.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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"Опыт посткризисного урегулирования недвусмысленно подтверждает, что эффективность стабилизационных процессов может быть обеспечена только при наличии у всех вовлеченных сторон стремления к конструктивной работе, определению и реализации совместных интересов, - считает он. - Заложенная в Мирное соглашение по БиГ философия партнерства как единственного пути к преодолению межнациональных и межконфессиональных расхождений и консолидации общества является ключевым условием восстановления взаимного доверия между населяющими БиГ народами".

Иванцов подчеркнул, что Россия твердо и последовательно выступает за то, чтобы международное право продолжало быть основой мировой политики.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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"Фундаментом современного миропорядка должны оставаться его общепризнанные правовые принципы и нормы, - отметил он. - Важно, чтобы все осознали реальные масштабы рисков. Пора избавиться от привычки рассматривать каждую проблему отдельно. Необходимо оценить обстановку комплексно".

Высокопоставленный дипломат сообщил, что позиция России направлена на отстаивание концепции коллективного поиска решений. "Мы за устранение нарастающих политических, экономических и военных рисков. Приоритетная задача - выработка такого мироустройства, которое гарантировало бы стабильность и безопасность на всех уровнях, - подчеркивает Иванцов. - Это особо актуально сегодня, когда делаются попытки разрушить существующую структуру международных договоренностей в сфере разоружения. Поскольку такой подход лежит в основе нашей позиции по Договору о ракетах средней и малой дальности".

Между тем

31 октября 2002 года Указом Президента Российской Федерации был учрежден новый профессиональный праздник - День дипломатического работника, который отмечается 10 февраля. Именно на этот день 1549 года приходится наиболее раннее упоминание Посольского приказа - первого внешнеполитического ведомства России. Однако отсчет времени своего существования Министерство иностранных дел берет с 1802 года, когда Императором Александром I было сформировано новое ведомство - Министерство иностранных дел. Петр Иванцов напомнил, что самопожертвование, верность долгу, любовь к Родине - это вечные атрибуты российского дипломата.

"Этот праздник новый, появившийся совсем недавно - семнадцать лет назад, стал своего рода признанием заслуг российской дипломатии в деле защиты и упрочения международного мира и стабильности, защиты внешнеполитических интересов России", - констатировал посол.

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