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08.02.2019 20:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сергей Собянин: В "Лужниках" появится Дворцовая площадь

Текст: Любовь Проценко
В "Лужниках" появится Дворцовая площадь. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в пятницу, 8 февраля, на заседании коллегии стройкомплекса столицы, на которой подводились итоги работы строителей за 2018 год и обсуждались планы на ближайшие пять лет.

- На этой площади будут сосредоточены уникальные объекты мирового уровня, - подчеркнул он.

Как уже сообщала "РГ", в обновленном олимпийском спорткомплексе, в частности, строится Дворец водных видов спорта с 10-ю 50-метровыми и 12-ю 25-метровыми бассейнами для плавания. В этих бассейнах смогут тренироваться как пловцы-профессионалы, так и просто любители поплавать. А еще там разместится уникальный аква-парк с практически вертикальной трубой.

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Этот дворец, как сообщил "РГ" генеральный директор АО "Лужники", будет введен в строй в этом году к Дню города, который отмечается во вторые выходные сентября. В 2019 году, по словам заммэра Марата Хуснуллина, заработает в "Лужниках" и Центр художественной гимнастики.

Также продолжится строительство Ледового комплекса "Кристалл" - его ввод намечен на 2020 год. Добавится к новостройкам скоро еще одна - Дворец единоборств. По словам Марата Хуснуллина, он будет предназначен для соревнований любого уровня и любых видов борьбы.

"Концепция его уже разработана и утверждена, построим его в течение трех лет", - заверил заммэра.

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