В Белгороде по факту убийства боксера завели дело

В Белгороде по факту убийства боксера Александра Костромина завели уголовное дело.

- Уголовное дело возбудили по статье 105 УК РФ "Убийство", - отметила в беседе с "РГ" представитель СУ СКР по региону Елена Козырева. - Пока это все, что мы можем сказать.

Напомним, что преступление произошло накануне. 29-летний Александр Костромин был убит выстрелом в спину поздно вечером около подъезда своего дома в микрорайоне "Улитка" в пригороде Белгорода. 9 февраля ему бы исполнилось 30 лет.

Спортсмен стал победителем первенства России по боксу в 2005 году, и международного турнира в 2014 году. В середине февраля он планировал поучаствовать в поединке в Риге.