В московской больнице открылось новое отделение онкоурологии

В Москве в больнице имени Спасокукоцкого открылось новое отделение онкоурологии. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Новое отделение - на 20 коек, в нем могут ежегодно проходить лечение около тысячи пациентов.

Руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун рассказал:

- Московские врачи применяют передовые методики ранней диагностики и лечения пациентов с онкологическими диагнозами, начиная от скрининга и заканчивая высокотехнологичной хирургической помощью. За последние 7 лет только на базе Центра оперативной робот-ассистированной и реконструктивной урологии больницы имени Спасокукоцкого выполнено около 1,5 тысяч высокотехнологичных операций онкологического профиля с помощью робота-хирурга Да Винчи.

У врачей этого стационара большой опыт лечения онкобольных пациентов с заболеваниями мочеполовой системы. Они используют как ведущие мировые методики, так и собственные разработки, делятся опытом с зарубежными коллегами. На базе клиники с 2014 года работает Центр оперативной робот-ассистированной и реконструктивной урологии, операционная бригада которого по оценкам зарубежных коллег, входит в тройку лидеров среди 15 мировых клиник, проводивших онлайн-операции при помощи роботов. Реализуется в этом центре и "Московская роботическая программа", а так же разработана уникальная программа подготовки роботических хирургов.

Попасть на консультацию к врачу-урологу этой клиники можно как по направлению врача своей районной поликлиники, так и в рамках проходящих сейчас в Москве дней открытых дверей проекта "Входите, открыто!". В этом случае направление из поликлиники не потребуется. В ходе их врачи стационара принимают жителей всех регионов РФ - им достаточно иметь полис ОМС.