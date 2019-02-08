В Москве вручат премию "Бизнес-успех"

С 4 по 6 марта в Москве пройдет форум "Территория бизнеса - территория жизни", в рамках которого состоится награждение победителей Национальной премии "Бизнес-Успех.

В деловой программе форума примут участие председатель госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, министр промышленности РФ Денис Мантуров, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, министр спорта РФ Павел Колобков, президент ОПОРЫ России Александр Калинин, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

Премия "Бизнес-успех" будет вручаться в 15 номинациях. Среди них такие как "Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата", "Лучший проект в сфере торговли и услуг", "Лучший интернет-проект", "Цифровая экономика", "ЗОЖ", "Лучший производственный проект", "Лучший экспортный проект", "Лучший сельскохозяйственный проект", "Лучший женский проект", и другие.

Бизнесмены, чьи проекты жюри признает самыми достойными, получат главный приз конкурса - статуэтку "Золотой домкрат", а также право на участие в крупнейших международных и российских выставках, обучение в бизнес-школах, участие в акселерационных программах.

"Я рада, что ситуация с отношением к предпринимателям, с популяризацией малого бизнеса меняется к лучшему. В 2011 году, когда премия "Бизнес-Успех" начинала делать первые шаги по регионам России, многим казалось диким награждать предпринимателей за их достижения в бизнесе. За 8 лет ситуация изменилась кардинально. Сегодня создано сообщество лидеров из тысячи предпринимателей по всей стране, их истории успеха стали известны людям. Мы создаем площадку для диалога между лидерами бизнес-сообщества и представителями власти, - прокомментировала член правления "ОПОРЫ РОССИИ", руководитель оргкомитета премии "Бизнес-Успех" Дарья Сунцова.