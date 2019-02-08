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08.02.2019 20:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Минприроды: Косаток и белух из бухты Средней освободят в ближайшее время

Текст: Елена Березина

Операция по освобождению косаток и белух из бухты Средней Приморского края начнется в ближайшее время.

Это подтвердил Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, отвечая на вопросы о развитии ситуации вокруг млекопитающих, размещенных в рамках уголовного дела в приспособленных вольерах бухты Приморского края.

Фото: depositphotos.com
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"Проделана огромная работа совместно с разными ведомствами. Большое значение имело внимание небезразличной общественности, экологов, жителей края. Сегодня есть все основания утверждать, что освобождение морских млекопитающих - заложников ситуации в бухте Средняя Приморского края, произойдет в самое ближайшее время. Межведомственная рабочая группа совместно с экспертами учеными после осмотра животных даст заключение об этапности выпуска", - подчеркнул министр.

В ближайшее время Госинспекторы Росприроднадзора совместно с представителями Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой, СУ СК по Хабаровскому краю, специалистами НИИ планируют начать мероприятия по осмотру животных для подтверждения их текущего состояния и принятия дальнейших решений о точном времени и способе их выпуска из вольеров.

Общество Природа Правительство Минприроды Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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