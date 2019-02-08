Минприроды: Косаток и белух из бухты Средней освободят в ближайшее время

Операция по освобождению косаток и белух из бухты Средней Приморского края начнется в ближайшее время.

Это подтвердил Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, отвечая на вопросы о развитии ситуации вокруг млекопитающих, размещенных в рамках уголовного дела в приспособленных вольерах бухты Приморского края.

"Проделана огромная работа совместно с разными ведомствами. Большое значение имело внимание небезразличной общественности, экологов, жителей края. Сегодня есть все основания утверждать, что освобождение морских млекопитающих - заложников ситуации в бухте Средняя Приморского края, произойдет в самое ближайшее время. Межведомственная рабочая группа совместно с экспертами учеными после осмотра животных даст заключение об этапности выпуска", - подчеркнул министр.

В ближайшее время Госинспекторы Росприроднадзора совместно с представителями Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой, СУ СК по Хабаровскому краю, специалистами НИИ планируют начать мероприятия по осмотру животных для подтверждения их текущего состояния и принятия дальнейших решений о точном времени и способе их выпуска из вольеров.