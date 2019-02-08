Следователи раскрыли тайну массовых захоронений в Приамурье

Множественные человеческие останки были случайно найдены минувшей осенью в пригороде Благовещенска. Сегодня в следственном управлении СК РФ по Амурской области озвучили время смерти людей.

- Выяснилось, что смерть наступила примерно 80-100 лет назад. По нашему мнению, это жертвы репрессий. Сейчас мэрией города решается вопрос о захоронении останков, - рассказал руководитель регионального СУ СК Станислав Белянский.

Жуткую находку сделал один из жителей пригородного с областным центром села Верхнеблаговещенское 20 октября 2018 года. Мужчина копал яму под фундамент на прилегающем к его дому участке и обнаружил кости и черепа. После этого он позвонил в полицию. Приехавшие на место криминалисты обнаружили останки, принадлежавшие 23 людям.

По данным региональной общественной организации "Мемориал", в 30-х годах прошлого века в районе села Верхеблаговещенское проходили массовые расстрелы "врагов народа".