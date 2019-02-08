В Приморье загорелась крыша цеха авиационной компании "Прогресс"

На авиационном заводе "Прогресс" в приморском городе Арсеньеве загорелась крыша здания одного из цехов. Об этом сообщает РИА Новости.

В цеху проводились работы по ремонту кровли, для этого использовалась сварка. В какой-то момент произошло возгорание, площадь которого составила 170 квадратных метров. Потушить пожар удалось в течение 30 минут.

Собеседник агентства рассказал, что людей оперативно вывели из здания. Пострадавших нет.

Справка "РГ"



История Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" имени Николая Сазыкина началась в 1936 году. Сегодня ААК "Прогресс" выпускает одну из самых совершенных боевых машин в своем классе - разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор". Также компания ведет подготовку к производству военно-морской модификации этого вертолета - Ка-52К. Предприятие налаживает серийный выпуск нового гражданского многоцелевого вертолета Ка-62.