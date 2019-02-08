Под Саратовом женщина и младенец остались живы, упав с шестого этажа

В Балаково Саратовской области 42-летняя женщина и ее годовалый ребенок остались живы после падения из окна шестого этажа жилого дома.

Как сообщили в прокуратуре области инцидент произошел днем в четверг, 7 февраля. Женщина с малышом выпали из окна квартиры, в которой они живут, при этом мать ребенка была в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время женщина и младенец находятся в больнице, где им оказывают медицинская помощь.

- У них травмы, характерные при падении с высоты, состояние средней тяжести, угрозы жизни нет, - рассказали в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

В прокуратуре области проинформировали, что сейчас выясняются причины происшествия, условия жизни семьи. По результатам проверки будет дана оценка действиям матери, а также должностных лиц органов системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.