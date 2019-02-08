Под Ульяновском два сотрудника Росгвардии подорвались на гранате

В Ульяновской области два сотрудника Росгвардии получили ранения из-за взрыва боевой гранаты во время учений. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе регионального управления ведомства.

- 7 февраля в Ульяновской области при проведении плановых занятий ОМОНа областного управления Росгвардии по учебно-боевому гранатометанию на войсковом стрельбище произошла нештатная ситуация. Во время выполнения упражнения граната, брошенная одним из бойцов, упала на бруствер и взорвалась рядом с окопом, в результате чего два сотрудника получили ранения. На месте им была оказана первая медицинская помощь, после чего обоих экстренно доставили в ближайшее медицинское учреждение. На данный момент они прооперированы и находятся под постоянным наблюдением врачей на территории областного центра, - заявили в ведомстве.

Командующий Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации Александр Порядин направил на место происшествия специальную комиссию для проведения разбирательств и принятия мер по оказанию необходимой медицинской помощи пострадавшим сотрудникам.

Как удалось выяснить, состояние обоих пострадавших оценивается как тяжелое, но угрозы их жизни на данный момент нет. У одного из сотрудников серьезная травма руки.

Следственное управление СК РФ по Ульяновской области проводит по факту инцидента доследственную проверку.

- Инцидент произошел около 12 часов дня на полигоне рядом с Новоульяновском. В результате ошибочного броска боевой гранаты 25-летним сотрудником ОМОН произошел взрыв. Травмы получил боец и его 49-летний инструктор - заместитель руководителя отряда ОМОН, который в настоящее время находится в тяжелом состоянии, - сообщили в СУ СК.