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08.02.2019 09:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Ульяновском два сотрудника Росгвардии подорвались на гранате

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)

В Ульяновской области два сотрудника Росгвардии получили ранения из-за взрыва боевой гранаты во время учений. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе регионального управления ведомства.

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Хабаровскому краю
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- 7 февраля в Ульяновской области при проведении плановых занятий ОМОНа областного управления Росгвардии по учебно-боевому гранатометанию на войсковом стрельбище произошла нештатная ситуация. Во время выполнения упражнения граната, брошенная одним из бойцов, упала на бруствер и взорвалась рядом с окопом, в результате чего два сотрудника получили ранения. На месте им была оказана первая медицинская помощь, после чего обоих экстренно доставили в ближайшее медицинское учреждение. На данный момент они прооперированы и находятся под постоянным наблюдением врачей на территории областного центра, - заявили в ведомстве.

Командующий Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации Александр Порядин направил на место происшествия специальную комиссию для проведения разбирательств и принятия мер по оказанию необходимой медицинской помощи пострадавшим сотрудникам.

Как удалось выяснить, состояние обоих пострадавших оценивается как тяжелое, но угрозы их жизни на данный момент нет. У одного из сотрудников серьезная травма руки.

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Следственное управление СК РФ по Ульяновской области проводит по факту инцидента доследственную проверку.

- Инцидент произошел около 12 часов дня на полигоне рядом с Новоульяновском. В результате ошибочного броска боевой гранаты 25-летним сотрудником ОМОН произошел взрыв. Травмы получил боец и его 49-летний инструктор - заместитель руководителя отряда ОМОН, который в настоящее время находится в тяжелом состоянии, - сообщили в СУ СК.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область
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