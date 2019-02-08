Стало известно состояние отравившихся хлором в нижегородском бассейне

В минздраве Нижегородской области рассказали о состоянии пяти детей и двух взрослых, отравившихся хлором в бассейне. Об этом сообщает РИА Новости.
"Все они находятся в состоянии средней тяжести, близком к удовлетворительному", рассказали в ведомстве.
Напомним, ЧП произошло шестого февраля в одном из фитнес-клубов Нижнего Новгорода. Десять человек отравились хлором после посещения бассейна.
Четверых пострадавших госпитализировали сразу, еще двоих детей и мужчину доставили в больницу позднее.
Было заведено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В региональном управлении Роспотребнадзора для клиентов фитнес-клуба открыли "горячую линию".