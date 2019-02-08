В Башкирии при наезде автобуса на опору ЛЭП пострадали 19 человек

В Стерлитамаке пассажирский автобус въехал в опору электропередачи. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его данным, авария произошла на улице Технической около трех часов дня по московскому времени. Микроавтобус "ГАЗель"-Next двигался по 41-му маршруту, когда его занесло, и он въехал в электроопору.

Предварительно сообщалось, что в автобусе на момент аварии находились восемь пассажиров и 47-летний водитель.

Однако вскоре в минздраве Башкирии уточнили, что за медицинской помощью в больницы города обратились 19 человек, из них трое детей.

- Состояние двоих медики оценивают как тяжелое. Остальных - средней тяжести и удовлетворительное, - сообщила "РГ" пресс-секретарь министерства здравоохранения Башкирии Светлана Кускарбекова.