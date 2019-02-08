В Перми объявили в розыск директора нелегального дома для престарелых

Следственный комитет объявил в розыск исполнительного директора приюта "Надежда", где ранее в ходе проверки были обнаружены истощенные и обезвоженные пожилые люди, проживающие в антисанитарных условиях.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, ранее судимая за аналогичное преступление 57-летняя местная жительница Перми и ее 36-летний знакомый организовали приют для престарелых. Социальные услуги гражданам оказывались без соответствующей медицинской лицензии и в отсутствие обязательного медицинского персонала.

На момент возбуждения уголовного дела, в ноябре 2018 года, в приюте находилось четыре человека. 6 февраля 2019 года правоохранительными органами была проведена повторная проверка деятельности приюта, в ходе которой было обнаружено уже 12 пожилых людей, пять из которых были по состоянию здоровья немедленно госпитализированы, а еще семь человек - переведены в социальные учреждения Перми.

Директор приюта "Надежда" уклоняется от явки на допрос, в связи с чем он объявлен в розыск как подозреваемый.