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08.02.2019 11:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми завели дело по факту избиения и кражи квартиры у ветерана ВОВ

Текст: Алексей Трапезников (Пермский край)

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту отчуждения квартиры и применения насилия в отношении ветерана Великой Отечественной войны, проживающего в Перми.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, в июне 2018 года жительница города Перми обратилась в оккультную организацию "Возрождение" с просьбой излечить ее от астмы. За свои услуги экстрасенсы потребовали 1,5 миллиона рублей.

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В поисках денежных средств женщина обратилась в микрокредитную организацию. Там ей предоставили денежный займ под залог квартиры, но фактически ввели ее в заблуждение - уговорили заключить договор купли-продажи недвижимости ниже рыночной стоимости, который якобы можно было расторгнуть сразу после погашения займа. В дальнейшем мошенники перепродали квартиру третьим лицам, а проживающую в ней заемщицу и ее 90-летнего отца, ветерана ВОВ, насильно выселили. 29 января неизвестные лица, применив насилие к престарелому отцу заемщицы, сменили входные двери в квартиру.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество), ведется следствие. В качестве подозреваемых задержаны четыре человека, имеющих отношение к произошедшим событиям. Расследование находится на контроле центрального аппарата СК РФ.

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