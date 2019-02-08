В Перми завели дело по факту избиения и кражи квартиры у ветерана ВОВ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту отчуждения квартиры и применения насилия в отношении ветерана Великой Отечественной войны, проживающего в Перми.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, в июне 2018 года жительница города Перми обратилась в оккультную организацию "Возрождение" с просьбой излечить ее от астмы. За свои услуги экстрасенсы потребовали 1,5 миллиона рублей.

В поисках денежных средств женщина обратилась в микрокредитную организацию. Там ей предоставили денежный займ под залог квартиры, но фактически ввели ее в заблуждение - уговорили заключить договор купли-продажи недвижимости ниже рыночной стоимости, который якобы можно было расторгнуть сразу после погашения займа. В дальнейшем мошенники перепродали квартиру третьим лицам, а проживающую в ней заемщицу и ее 90-летнего отца, ветерана ВОВ, насильно выселили. 29 января неизвестные лица, применив насилие к престарелому отцу заемщицы, сменили входные двери в квартиру.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество), ведется следствие. В качестве подозреваемых задержаны четыре человека, имеющих отношение к произошедшим событиям. Расследование находится на контроле центрального аппарата СК РФ.