Полиция Татарстана нашла тигренка в нарколаборатории

В Набережных Челнах полиция ликвидировала лабораторию по производству мефедрона. Одним из вещественных доказательств, изъятых по уголовному делу о производстве наркотиков, стал трехмесячный тигренок.

Кустарная мастерская находилась в подсобном помещении благотворительного фонда, организовал ее 32-летний руководитель организации. Он уже имеет судимость и вовлек в противоправный бизнес своих родственников, сообщили в республиканском МВД. Фонд занимался сбором денег в городах Татарстана. Часть средств действительно шли на благотворительные цели, но большую долю присваивал основатель и распоряжался ею по своему усмотрению.

Полицейские изъяли около пяти килограммов готового наркотика, 40 литров прекурсоров, 150 тысяч рублей и тигренка, жившего в помещении фонда. Животное проходит по делу как вещественное доказательство, полицейские занимаются устройством его дальнейшей судьбы. Тигренок совершенно ручной и никогда не жил в дикой природе.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических веществ в особо крупном размере).