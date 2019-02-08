Перинатальному центру в Новосибирске выделили федеральные средства

На реконструкцию и оснащение Новосибирского областного перинательного центра выделено более 2,3 миллиарда рублей. Средства поступят из федерального бюджета согласно распоряжению правительства РФ № 154-р от 6 февраля, которое подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В распоряжении отмечено, что государственная Новосибирская областная клиническая больница в 2019 году получит 519 миллионов рублей, еще 1,8 миллиарда рублей - в 2020 году.

"Средства будут направлены на реконструкцию и оснащение акушерского корпуса для размещения перинатального центра", - говорится в официальном сообщении.

Минздраву РФ поручено до 15 февраля текущего года заключить соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти соответствующих субъектов РФ о предоставлении субсидий.

По данным пресс-службы областного правительства, в Новосибирске ведется строительство областного перинатального центра. Здесь будут оказывать плановую и экстренную акушерско-гинекологическую, неонатальную, анестезиологическую и реанимационную помощь населению. Глава региона Андрей Травников не раз говорил о важности строительства такого медицинского учреждения.

Финансирование работ осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов.

Кстати

В Новосибирской области начал работу новый региональный сосудистый центр. Он организован на базе Дорожной клинической больницы. Данный центр уже третий в регионе - в них можно максимально быстро и эффективно оказать помощь пациентам с инфарктом миокарда или острым нарушением мозгового кровообращения. Пациенты смогут получать медицинскую помощь бесплатно, по полису ОМС. "Это уникальный случай взаимодействия ведомственного лечебного учреждения и региональной системы здравоохранения", - подчеркнул министр здравоохранения региона Константин Хальзов.