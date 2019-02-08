Умер экс-министр региональной политики Новосибирской области

Известный новосибирский политик Михаил Жиганов, более 20 лет поработавший на различных государственных должностях, скончался в возрасте 67 лет.

По данным правительства Новосибирской области, в последнее время Михаил Жиганов работа в должности исполнительного директора Ассоциации "Совет муниципальных образований Новосибирской области".

На руководящих постах в органах власти Михаил Жиганов работал с 1997 года, когда стал начальником департамента перспективного развития города и инвестиционной политики мэрии Новосибирска. После этого он руководил департаментом организации управления и контроля городской администрации, позже занял пост заместителя мэра Новосибирска.

В 2003 году он перешел в администрацию Новосибирской области, какое-то время заведовал департаментом организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора. Дослужился до поста заместителя главы администрации Новосибирской области, а с 2014 по 2016 год был министром региональной политики Новосибирской области.

В феврале 2013 года Михаил Жиганов указом президента был награжден Орденом Почета "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".