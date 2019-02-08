В Сибири на бизнесмена завели дело о неуплате 106 млн рублей налогов

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении директора крупного торгового центра, в течение 14 месяцев не платившего налоги.

Как рассказали в областном Следственном управлении СК РФ, за этот срок бизнесмен за счет государства "сэкономил" свыше 106 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, 43-летний руководитель ТЦ с января 2014 по март 2015 не платил налог на добавленную стоимость и налог на прибыль с организации, в то время как занимался деятельностью в сфере недвижимости. Вероятно, речь идет об аренде торговых залов.

Выявить противоправные действия удалось оперативникам регионального Управления ФСБ. Теперь предпринимателю грозит до шести лет лишения свободы.