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08.02.2019 12:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сибири на бизнесмена завели дело о неуплате 106 млн рублей налогов

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении директора крупного торгового центра, в течение 14 месяцев не платившего налоги.

Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
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Как рассказали в областном Следственном управлении СК РФ, за этот срок бизнесмен за счет государства "сэкономил" свыше 106 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, 43-летний руководитель ТЦ с января 2014 по март 2015 не платил налог на добавленную стоимость и налог на прибыль с организации, в то время как занимался деятельностью в сфере недвижимости. Вероятно, речь идет об аренде торговых залов.

Выявить противоправные действия удалось оперативникам регионального Управления ФСБ. Теперь предпринимателю грозит до шести лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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